이천시, 고향사랑기부제 모금 3년 연속 1억 원 돌파

김경희 시장 “기부자의 마음이 지역 상생 발전으로 이어지도록 하겠다”
경기 이천시는 고향사랑기부제 시행 이후 3년 연속 누적 기부금 1억 원을 넘어섰다.
이천시는 12월 22일 기준 고향사랑기부제 기부금이 1억 원을 돌파하며, 누적 기부금이 약 4억 2천만 원에 이른다고 26일 밝혔다.
전액 세액공제가 가능한 10만 원 기부자가 다수를 차지했고, 기부자 연령대는 30~50대가 많았다.
이천시는 현재 이천사랑지역화폐, 임금님표 이천쌀, 지역 특산물 세트 등 지역을 대표하는 총 75개 품목의 답례품을 운영 중이다.
김경희 이천시장은 “3년 연속 1억 원 모금 달성은 전국에서 이천시를 응원해 주신 기부자 한 분 한 분의 정성이 모여 이뤄낸 결과”라며, “앞으로도 기부자의 마음이 지역 상생 발전으로 이어질 수 있도록 답례품과 기금사업을 더욱 내실 있게 운영해 나가겠다”라고 말했다.
한편, 이천시는 내년 체험형·관광형 답례품 확대와 함께 고향사랑기부금을 활용한 기금사업 발굴을 위한 전 국민 아이디어 공모사업을 추진할 계획이다.
안승순 기자
경기 이천시는 고향사랑기부제 시행 이후 3년 연속 누적 기부금 1억 원을 넘어섰다.
이천시는 12월 22일 기준 고향사랑기부제 기부금이 1억 원을 돌파하며, 누적 기부금이 약 4억 2천만 원에 이른다고 26일 밝혔다.
전액 세액공제가 가능한 10만 원 기부자가 다수를 차지했고, 기부자 연령대는 30~50대가 많았다.
이천시는 현재 이천사랑지역화폐, 임금님표 이천쌀, 지역 특산물 세트 등 지역을 대표하는 총 75개 품목의 답례품을 운영 중이다.
김경희 이천시장은 “3년 연속 1억 원 모금 달성은 전국에서 이천시를 응원해 주신 기부자 한 분 한 분의 정성이 모여 이뤄낸 결과”라며, “앞으로도 기부자의 마음이 지역 상생 발전으로 이어질 수 있도록 답례품과 기금사업을 더욱 내실 있게 운영해 나가겠다”라고 말했다.
한편, 이천시는 내년 체험형·관광형 답례품 확대와 함께 고향사랑기부금을 활용한 기금사업 발굴을 위한 전 국민 아이디어 공모사업을 추진할 계획이다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이천시 고향사랑기부제 누적 기부금은 얼마인가?