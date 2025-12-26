메뉴
이천시, 고향사랑기부제 모금 3년 연속 1억 원 돌파

안승순 기자
수정 2025-12-26 10:41
입력 2025-12-26 10:41
김경희 시장 “기부자의 마음이 지역 상생 발전으로 이어지도록 하겠다”

이천시(시장 김경희, 왼쪽 세 번째)가 고향사랑기부제 3년 연속 1억 원 모금 달성했다. (이천시 제공)
이천시(시장 김경희, 왼쪽 세 번째)가 고향사랑기부제 3년 연속 1억 원 모금 달성했다. (이천시 제공)


경기 이천시는 고향사랑기부제 시행 이후 3년 연속 누적 기부금 1억 원을 넘어섰다.

이천시는 12월 22일 기준 고향사랑기부제 기부금이 1억 원을 돌파하며, 누적 기부금이 약 4억 2천만 원에 이른다고 26일 밝혔다.

전액 세액공제가 가능한 10만 원 기부자가 다수를 차지했고, 기부자 연령대는 30~50대가 많았다.

이천시는 현재 이천사랑지역화폐, 임금님표 이천쌀, 지역 특산물 세트 등 지역을 대표하는 총 75개 품목의 답례품을 운영 중이다.

김경희 이천시장은 “3년 연속 1억 원 모금 달성은 전국에서 이천시를 응원해 주신 기부자 한 분 한 분의 정성이 모여 이뤄낸 결과”라며, “앞으로도 기부자의 마음이 지역 상생 발전으로 이어질 수 있도록 답례품과 기금사업을 더욱 내실 있게 운영해 나가겠다”라고 말했다.



한편, 이천시는 내년 체험형·관광형 답례품 확대와 함께 고향사랑기부금을 활용한 기금사업 발굴을 위한 전 국민 아이디어 공모사업을 추진할 계획이다.

안승순 기자
