안산시, 청년 우대 ‘착한 중개사무소’ 운영…중개보수 최대 20% 할인

이민근 시장 “안전하게 부동산 계약할 수 있는 환경 조성할 것”
경기 안산시는 내년 1월부터 관내 공인중개사 사무소 5곳과 ‘청년 우대 착한 부동산 중개사무소’ 시범운영 협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 협약한 공인중개사무소에서 29세 이하 무주택 청년이 임대차 거래를 체결할 시 중개보수를 최대 20% 이상 깎아준다.
‘청년 우대 착한 부동산 중개사무소’는 학업, 직장 등으로 주거 이동이 잦고 경제력 기반이 약한 사회 초년생 청년들의 주거비 부담을 낮추기 위해 한국공인중개사협회 안산단원구지회 회원들의 자율적 참여로 마련된 민·관 협력사업이다.
관내에 주민등록을 둔 19세~29세 무주택 청년이 주거 목적으로 1억 원 이하의 임대차 거래를 진행할 경우, 중개보수비의 20%(최대 6만 원)까지 공인중개사무소가 할인 혜택을 제공한다.
사업에 참여하는 공인중개사무소는 ▲고잔동 대우마이빌(대표 윤인숙) ▲중앙동 센터하임(대표 윤추민) ▲백운동 팔구사(대표 송석분) ▲초지동 신여성(대표 박영미) ▲선부1동 OK(대표 김강숙) 등 5개소다.
이민근 안산시장은 “청년뿐만 아니라 시민들이 더 안전하게 집을 구할 수 있는 환경을 조성하기 위해 지역 공인중개사협회와 함께 부동산 정책을 지속적으로 보완하고 확장해 나가는 데 주력하겠다”라고 말했다.
한편, 안산시는 ▲청년부동산 중개보수 및 이사비 지원사업(매년 3~4월) ▲청년 전·월세 보증금 대출이자 지원사업(매년 8~9월) 등 청년의 주거 환경 개선과 정주 여건 제공을 위한 사업을 진행하고 있다.
안승순 기자
