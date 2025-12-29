안산시, 청년 우대 ‘착한 중개사무소’ 운영…중개보수 최대 20% 할인

이미지 확대 안산시(시장 이민근, 가운데)가 관내 공인중개사 사무소 5곳과 ‘청년 우대 착한 부동산 중개사무소’ 시범 운영 협약을 체결했다. (안산시 제공)

경기 안산시는 내년 1월부터 관내 공인중개사 사무소 5곳과 ‘청년 우대 착한 부동산 중개사무소’ 시범운영 협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 협약한 공인중개사무소에서 29세 이하 무주택 청년이 임대차 거래를 체결할 시 중개보수를 최대 20% 이상 깎아준다.‘청년 우대 착한 부동산 중개사무소’는 학업, 직장 등으로 주거 이동이 잦고 경제력 기반이 약한 사회 초년생 청년들의 주거비 부담을 낮추기 위해 한국공인중개사협회 안산단원구지회 회원들의 자율적 참여로 마련된 민·관 협력사업이다.관내에 주민등록을 둔 19세~29세 무주택 청년이 주거 목적으로 1억 원 이하의 임대차 거래를 진행할 경우, 중개보수비의 20%(최대 6만 원)까지 공인중개사무소가 할인 혜택을 제공한다.사업에 참여하는 공인중개사무소는 ▲고잔동 대우마이빌(대표 윤인숙) ▲중앙동 센터하임(대표 윤추민) ▲백운동 팔구사(대표 송석분) ▲초지동 신여성(대표 박영미) ▲선부1동 OK(대표 김강숙) 등 5개소다.이민근 안산시장은 “청년뿐만 아니라 시민들이 더 안전하게 집을 구할 수 있는 환경을 조성하기 위해 지역 공인중개사협회와 함께 부동산 정책을 지속적으로 보완하고 확장해 나가는 데 주력하겠다”라고 말했다.한편, 안산시는 ▲청년부동산 중개보수 및 이사비 지원사업(매년 3~4월) ▲청년 전·월세 보증금 대출이자 지원사업(매년 8~9월) 등 청년의 주거 환경 개선과 정주 여건 제공을 위한 사업을 진행하고 있다.안승순 기자