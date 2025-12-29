의왕시 글로벌도서관, 새해부터 야간 연장·공휴일 확대 운영

이미지 확대

경기 의왕시 글로벌도서관은 2026년 1월 5일부터 도서관 이용 시간 야간 연장과 공휴일에 확대 운영한다고 29일 밝혔다.평일 도서관의 운영시간은 공간별로 차등 운영되는데, 인포룸은 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 오후 6시 이후 대출·반납 서비스는 에듀룸에서 이용할 수 있다.에듀룸은 기존 운영시간에서 확대돼 오전 9시부터 오후 10시까지 연장 운영되며, 야간 시간대에도 대출·반납을 포함한 도서관 서비스의 이용이 가능하다.또한, 글로벌도서관은 기존 공휴일에 운영되지 않던 에듀룸 학습공간을 오전 9시부터 오후 6시까지 개방한다.휴관일도 일부 조정된다. 기존에는 매주 금요일과 모든 공휴일이 휴관일이었으나, 변경 이후에는 매주 금요일, 신정, 설 연휴, 추석 연휴, 선거일에 한 해 도서관 전체가 휴관한다.안승순 기자