평택시, 새해부터 쓰레기 종량제 봉투 가격 인상…2028년까지 단계적 인상

경기 평택시가 2026년 1월 1일부터 쓰레기 종량제 봉투 가격을 3개년도에 걸쳐 인상한다.그동안 평택시는 인구 증가, 물가 상승, 생활 쓰레기 수집 운반 처리비용 증가에도 불구하고 2006년 이후 종량제봉투 가격을 동결해 왔다.일반용 종량제봉투 20리터는 현재 500원에서 110원 인상된 610원, 음식물 전용 봉투 1.5리터는 현재 40원에서 20원이 인상된 60원, 공동주택에 설치된 음식물종량제기기(RFID)는 1㎏ 단위로 현재 48원에서 12원 인상된 60원, 경기도 내 31개 시군 평균 가격을 반영해 인상안을 마련했다.다만, 서민경제의 어려움과 시민 부담을 고려하여 가격 인상은 3개년도에 걸쳐 단계적으로 시행할 예정이다.평택시 관계자는 “현재 평택시의 종량제 가격은 경기도 31개 시군 가운데 최하위 수준이며, 청소예산 재정자립도와 주민 부담률이 낮아 가격 인상은 불가피하다”라고 밝혔다.안승순 기자