안양시, 행안부 지방재정분석 2년 연속 ‘종합 최우수’…교부세 1억 원 확보

안승순 기자
수정 2025-12-30 15:40
입력 2025-12-30 15:40
안양시가 행정안전부의 ‘2025년(2024 회계연도) 지방재정분석’에서 종합점수 ‘가’등급을 받아 2년 연속‘종합 최우수’지자체로 선정됐다. (안양시 제공)
경기 안양시는 행정안전부의 ‘2025년(2024회계연도) 지방재정분석’에서 종합점수 ‘가’ 등급을 받아 2년 연속 ‘종합 최우수’ 지자체로 선정돼 1억원의 특별교부세를 확보했다고 30일 밝혔다.

지방재정분석은 전국 243개 지방자치단체의 재정 현황 및 성과에 대해 건전성·효율성·계획성 등 3개 분야, 14개 세부 지표를 비교 분석·평가하는 것으로, 자치단체의 재정 현황 및 성과를 종합적으로 분석·평가하는 행정안전부의 대표적인 지방재정 모니터링 제도다.

안양시는 지방세 징수율 제고율, 지방세 체납액 증감률 등의 항목이 포함된 재정 효율성 분야에서 우수한 평가를 받았다.

최대호 안양시장은 “안양시는 어려운 재정 여건 속에서도 불요불급한 예산 지출을 줄이고, 적극적인 세입 증대 활동을 전개하는 등 재정 운영을 위한 노력을 이어왔다”며 “앞으로도 재정을 계획적이고 효율적으로 운용하고, 재정 건전성을 지속 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
