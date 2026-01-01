세종시 1~2월 우리말 글귀 ‘함께라면, 파도마저도 희망으로 반짝인다’

이미지 확대 세종시가 시민 참여로 선정한 1∼2월 바르고 고운 우리말 글귀. 시 제공

세종시는 시민 참여로 선정한 1∼2월 바르고 고운 우리말 글귀로 ‘함께라면, 파도마저도 희망으로 반짝인다’를 선정했다고 1일 밝혔다.이번 글귀는 서로가 곁에 있다면 역경과 난관도 새로운 가능성과 희망으로 변화할 수 있다는 뜻을 담고 있다.시는 2026년 새해를 맞아 새 출발점에 선 시민들에게 함께 나아가는 과정의 중요성과 도전 앞에서도 긍정적인 시선을 잃지 말자는 다짐을 전한다고 설명했다.글귀는 지난해 11월 25일부터 12월 16일까지 시 누리집 등을 통해 시민에게 추천받은 글귀 96건 중 내부 심의를 거쳐 최종 선정됐다.시는 이달의 글귀를 주요 도로변과 전광판, 공공기관 현수막 등에 게시하면서 새해의 시작과 다짐을 알릴 계획이다.시 관계자는 “새해는 새로운 가능성을 향해 다시 걸음을 내딛는 시기”라며 “이번 글귀가 시민들에게 서로를 응원하며 함께 나아가는 한 해를 만들어가는 계기가 되길 바란다”고 말했다.시는 지난해 3월부터 격월로 ‘바르고 고운 우리말 글귀’를 선정해 시민 참여를 바탕으로 한글문화 확산 사업을 추진 중이다.세종 이종익 기자