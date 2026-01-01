이상일, “새해 떠오르는 해와 석성산 기운 받아 힘찬 출발을 기원합니다”

이미지 확대 이상일 용인시장이 1일 새해를 맞아 일출(日出)로 유명한 석성산에 올라 시민들에게 인사말을 하고 있다. (용인시 제공)

이미지 확대 이상일 용인시장과 시민 2000여 명이 2026년 새해 첫날석성산 정상에서 해맞이를 하고 있다. (용인시 제공)

이상일 용인시장이 1일 새해를 맞아 일출(日出)로 유명한 석성산에 올라 시민 2000여 명과 소통하며 시의 발전과 시민의 안녕을 기원했다.이 시장은 정상에서 “새해 첫날 떠오르는 해의 힘찬 기운과 붉은 말의 역동적 기운과 석성산의 기상을 받아 시민 모두가 힘찬 출발을 하시길 바란다. 새해 복 많이 받으시고 소망도 다 성취하시기를 바란다”고 인사했다.이어 “올해에도 시장과 공직자들이 힘과 지혜를 모아 시를 발전시키고 시민 생활에 보탬이 되는 일들을 계속 열심히 해나가겠다”고 다짐했다.이 시장은 “새해 첫날 아침에 석성산을 찾는 시민들이 해마다 늘어 있어 시민 안전과 편의를 위해 경기도 공모사업으로 확보한 예산 6억 3000만 원을 들여 정상 전망대 면적을 230㎡에서 500㎡로 늘리고, 데크도 넓히는 등의 정비를 할 계획”이라고 밝혔다.또 “산에서 시민들이 응급 상황에 처할 경우에 대비해 산 정상에 비 가림막을 만들고, 구급함과 제세동기를 갖추도록 할 방침”이라며 “야간 조명, 전자 홍보 게시대도 설치해 시민들이 더 즐겨 찾는 석성산이 되도록 할 것”이라고 덧붙였다.안승순 기자