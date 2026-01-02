마산로봇랜드, 개장 후 첫 ‘연간 입장객 50만명’ 돌파

2025년 누적 입장객 51만명 이상

이미지 확대 경남 창원시 마산합포구 구산면에 자리 잡은 로봇랜드 테마파크 전경. 서울신문DB

경남로봇랜드재단은 2019년 로봇랜드 테마파크 개장 이후 처음으로 지난해 ‘입장객 50만명’을 달성했다고 2일 밝혔다.지난해 로봇랜드 테마파크 입장객은 51만명 이상으로, 역대 최고였던 2022년 49만 6503명을 뛰어넘었다.재단은 ‘50만명 입장객 달성’이 2024년 직영화 체제로 전환된 후 1년 만에 만들어낸 기록이기에 더 큰 의미를 지녔다고 설명했다.앞서 로봇랜드는 직영화와 함께 신규 캐릭터 개발, 식음시설 개편 등 새로운 변화를 도모했다. 공룡월드, 로보크래프트, 에듀로이드 스튜디오 등 신규 체험관 도입 등 다양한 콘텐츠도 마련했다.로봇랜드 관계자는 “50만번째 입장객 달성은 로봇랜드 발돋움을 위한 초석이 될 것”이라며 “앞으로 다양한 행사와 새로운 콘텐츠로 고객을 맞는 로봇랜드가 되겠다”고 밝혔다.로봇랜드는 2026년도에도 다양한 할인 혜택과 이벤트로 고객을 맞을 예정이다. 로봇랜드 이벤트 정보는 누리집(robot-land.co.kr)에서 확인하면 된다.창원 이창언 기자