안성시, 고향사랑기부제 최종 27억 원…전년 대비 4배↑

안승순 기자
수정 2026-01-02 14:47
입력 2026-01-02 14:47
이미지 확대
안성시는 2025년 한 해 동안 고향사랑기부제로 27억 원 이상을 모금했다. (안성시 제공)
안성시는 2025년 한 해 동안 고향사랑기부제로 27억 원 이상을 모금했다. (안성시 제공)


경기 안성시는 2024년 한 해 동안 고향사랑기부제로 27억 원 이상을 모금했다고 2일 밝혔다. 이는 당초 목표 모금액인 20억 원보다 7억 원 많으며, 전년 대비 4배 이상 늘었다.

특히 시의 적극적인 홍보로 지난달 24일 목표액 20억 원을 조기 달성한 데 이어 연말 1주일 사이 7억여 원이 모금됐다.

안성시는 단순한 홍보 성과를 넘어, 3년 동안 고향사랑기부제 운영 전 과정에서 진정성과 투명성, 신뢰를 쌓아온 결과라고 설명했다.

시는 기부자 만족도를 높이기 위해 대표 특산물인 쌀과 한우, 유기 등 5대 특산물을 중심으로 품질과 신뢰도 높은 답례품을 제공하고 있다.



김보라 안성시장은 “소중한 기부금으로 더 큰 변화를 만들어가는 모범 도시를 만들겠다”라고 강조했다.

안승순 기자
