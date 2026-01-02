전국 대회 전략적 유치…합천군 ‘스포츠’ 앞세워 비상

지난해 전국대회 41개 유치

대회 기간 카드매출 11.2% 증가

올해 48개 스포츠대회 개최 준비

이미지 확대 2025년 춘계 전국고등축구대회 모습. 2026.1.2. 합천군 제공

이미지 확대 제24회 합천벚꽃마라톤대회 모습. 2026.1.2. 합천군 제공

경남 합천군이 ‘스포츠를 통한 지역경제 활성화’라는 새 성장 모델을 구축하고 있다.지난해 군은 전국 규모 27개, 도 단위 4개, 군 단위 10개 등 총 41개 스포츠대회를 유치·개최했다.단발성 이벤트가 아닌 체류 기간이 길고 파급효과가 큰 전국 규모 스포츠 대회를 전략적으로 유치해 숙박·외식·소상공인 매출 증가로 이어지는 경제 성과를 창출했다.군은 지난해 역대 최다 1만 3207명이 참가한 제24회 합천벚꽃마라톤대회를 비롯해 하찬석국수배 영재바둑대회, 춘·추계 전국고교 축구대회, 여왕기 전국여자축구대회, 합천군수배 전국파크골프대회, 전국 학교대항 배드민턴선수권대회 등 다양한 종목의 전국대회를 성공적으로 개최했다.군은 특히 계절·종목별로 대회를 분산 배치해 연중 방문 수요를 창출했다. 지난해 스포츠와 연계해 합천을 찾은 인원은 18만여명에 달했다.자연환경과 스포츠 인프라를 결합한 운영 방식으로 참가자들 만족도도 높았다. 덕분에 합천은 ‘명품 스포츠도시’라는 이미지를 높였다.스포츠를 통한 지역경제 활성화는 빅데이터 분석에도 입증됐다.경남도 정보통신담당관실의 유동 인구·카드 매출 빅데이터 분석을 보면, 체육대회 기간 중 합천군 카드 매출은 평균 11.2% 증가했다.숙박업과 음식점을 중심으로 매출이 크게 늘었고 청년층과 외부 방문객 유입으로 지역 상권은 활력을 얻었다.군은 스포츠도시 전략을 완성하고자 인프라 확충에도 속도를 내고 있다.앞서 지난해 7월 총사업비 170억원을 들인 다목적체육관(전체면적 4098㎡·관람석 700석 규모)이 준공하면서 전국 규모 실내경기 유치 기반이 마련됐다. 여기에 군은 축구장 관람석·선수대기석 설치, 파크골프장 조성 등 추가 투자를 이어가고 있다.전국대회 유치를 위한 행정 전문성도 강화하고 있다. 종목단체 대상 홍보와 전담 인력 운영, 다년간 경험이 결합한 결과다.실제 군은 다목적체육관 준공 이후 5개월 동안 배드민턴·유도·체조 등 실내종목 전국대회를 연이어 유치했고 전국 축구대회 8회와 전지훈련 79팀을 끌어들이는 성과도 냈다.군은 올해에도 각종 전국대회 유치를 확정했다.이용대배 배드민턴 꿈나무 최강전, 춘계 여자축구연맹전, 전국 대학·실업 유도대회, 전국 레슬링대회, 태권도·테니스·농구 국제대회 등 총 48개 스포츠대회가 합천에서 열릴 계획이다.군 관계자는 “스포츠산업을 지역발전의 핵심 전략으로 삼아 차별화된 인프라와 운영 역량을 강화하고 있다”며 “대한민국을 대표하는 스포츠도시 합천으로 성장시키겠다”고 말했다.합천 이창언 기자