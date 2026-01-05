“청렴체감도 1등급” 충남도의회, 신뢰 다짐

이미지 확대 홍성현 충남도의회 의장 등 의원들이 신뢰받는 도의회로 거듭나겠다고 다짐하고 있다. 도의회 제공

이미지 확대 충남도의회 홍성현 의장이 기자회견을 하고 있다. 도의회 제공

충남도의회(의장 홍성현)는 5일 신년 기자회견을 열고 지난해 의정활동 성과와 올해 의회 운영 방향을 공유했다.이날 도의원들은 올해 제12대 의회가 마무리되고, 제13대 의회가 시작되는 중요한 시점으로 의정의 연속성을 지키기 위해 안정적 의회 운영과 도민을 위한 입법 및 정책 제안 등으로 신뢰받는 도의회로 거듭나겠다고 다짐했다.도의회는 2025년 국민권익위원회 청렴도 평가 결과 전국 시도의회에서 유일하게 ‘청렴체감도’ 1등급을 받았다.‘청렴노력도’는 1등급 상향된 2등급을 받아 ‘종합청렴도’ 2등급에 올랐다.도의회는 6회 118일간의 회기 동안 조례 262건을 제‧개정하는 등 498건의 안건을 처리했다. 특히 지난해 행정사무감사 자료는 전자파일 형태로 제출하도록 변경돼 비용 절감 효과를 보였다.도의회는 의원 공무국외활동 조례를 개정해 사전 심의 절차를 강화하고, 의정 운영의 투명성을 향상시킬 계획이다.홍성현 의장은 “수도권 집중과 지방소멸 등 위기 대응과 경쟁력 강화를 위해 충남·대전 행정 통합이라는 과제에 직면해 있다”며 “도민들과 항상 소통하며 신뢰받는 의회가 되도록 노력하겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자