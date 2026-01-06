과천시, 공영 노외주차장 일요일 ‘유료’로 변경

이미지 확대 과천시청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 과천시는 2026년 1월 1일부터 관내 공영 노외주차장의 일요일 운영 방식을 일부 조정했다고 6일 밝혔다.그동안 일요일 무료 운영으로 외부 방문 차량이나 행사 관련 차량의 장시간 주차가 반복되면서, 정작 인근 주민과 상가 이용 시민들이 주차 공간을 이용하지 못하는 불편이 지속된다는 지적에 따라 시는 일부 노외주차장을 유료화한다.유료 운영 대상은 과천시 전역의 2급지(상업지역)와 5급지(1~4급지 외 지역)에 위치한 공영 노외주차장이다.과천시 관계자는 “공영주차장은 특정 이용자를 위한 공간이 아니라 시민 모두를 위한 공공시설”이라며 “이번 운영 방식 조정은 주차 공간을 보다 공정하게 이용할 수 있도록 하기 위한 불가피한 조치인 만큼, 시민 여러분의 이해와 협조를 부탁드린다”라고 밝혔다.안승순 기자