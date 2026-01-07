‘안성마춤’ 공동브랜드 안성시, ‘대한민국 퍼스트 브랜드 대상’ 20년 연속 수상

김보라 “‘고품질·정직·지역의 가치’ 최우선, 최고 농축산물 공동브랜드 만들 것”
경기 안성시가 6일 열린 한국소비자포럼 주관 ‘2026년 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서 농특산물 브랜드 ‘안성마춤’이 농수산물 공동브랜드 부문 대상을 받았다. 20년 연속 선정으로 ‘퍼스트클래스’ 특별 대상도 수상했다.
대한민국 퍼스트브랜드 대상은 전국 및 해외 3개국 소비자를 대상으로 한 국내 최대 규모의 권위 있는 브랜드 시상식이다.
약 360만 건에 이르는 국내 소비자 참여와 위원회 심의에서 안성마춤은 농수산물 공동브랜드 부문 기대치 5.28점 중 5.25로 최고 점수를 기록해 최종 대상 브랜드로 선정됐다.
‘안성마춤’은 안성시 5대 농특산물인 쌀, 한우, 배, 포도, 인삼에 부여되는 농특산물 공동브랜드로 철저한 품질관리와 엄격한 생산시스템을 기반으로 품질 고급화 및 차별화된 마케팅을 추진해 왔다.
김보라 안성시장은 “앞으로도 초심을 잃지 않고 고품질과 정직, 지역의 가치를 최우선으로 하는 전국 최고의 농축산물 공동브랜드가 되도록 노력하겠다”라고 수상 소감을 밝혔다.
안승순 기자
