안성맞춤시장, 안성중앙시장·일죽시장에 이어 중기부 ‘문화관광형 시장’ 선정

이미지 확대 안성맞춤시장(안성시 제공)

경기 안성시는 안성맞춤시장이 ‘2026년 문화관광형 시장 육성사업’에 최종 선정됐다고 9일 밝혔다.중소벤처기업부가 추진하는 문화관광형 시장 육성사업은 지역의 문화 및 관광 자원을 연계해 시장 고유의 특장점을 집중 육성하며, 2026년부터 2027년까지 2년 동안 최대 10억 원(국비 5억 원, 지방비 5억 원)이 투입된다.공모 선정으로 안성맞춤시장은 시장특화-테마요소 강화, 상품경쟁력 제고, 청년창업 적극 유치, 상인 역량 강화 사업 등을 추진할 예정이다.고세영 상인회장은 “지난해 첫걸음 기반조성사업을 바탕으로 문화관광형 시장 도약을 통해 안성맞춤시장의 매력을 살려 관광 거점으로 도약하는 출발점 삼겠다”고 밝혔다.한편, 안성시는 지난해 안성중앙시장, 일죽시장이 문화관광형으로 선정된 데 이어 올해 안성맞춤시장이 선정되면서 문화도시 추진 및 지역경제 활성화에 더욱 박차를 가할 계획이다.안승순 기자