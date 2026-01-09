이천시, 2025년 특별조정교부금 73.3억 원 확보…현안사업 추진 탄력

이미지 확대 이천시청사 전경

경기 이천시(시장 김경희)는 지난해 경기도로부터 총 73억 3000만원의 특별조정교부금을 확보했다고 9일 밝혔다.특별조정교부금은 ‘지방재정법’과 ‘경기도 조정교부금 배분 조례’에 따라 지역개발사업 등 특정 재정 수요나 재난·재해 등 예기치 못한 재정 수요를 고려해 경기도가 시·군에 지원하는 재원이다.이천시가 상반기 45억 4000만원에 이어 하반기에 확보한 특별조정교부금 27억 9000만원은 지역 주민의 생활 편의 증진과 숙원사업 해결을 중심으로 한 8개 사업에 투입할 예정이다.주요 사업은 공공건물 배관 개량 시설 설치(3억 원), 마장면 체육공원 소규모 체육관 건립(5억 5000만원), 호법면 레포츠공원 축구장 시설물 개보수(1억 7000만원), 풍계지구 배수로 정비(3억 원), 월포1리 마을 진입로 확·포장 공사(2억 6000만원), 구시지구 수리시설 개선(3억 6000만원), 어농리 배수로 정비(8억 원), 경로당 방진망 설치(5000만원) 등이다.시는 이번 재원 확보를 통해 주민 생활과 직결된 현안 사업을 더욱 안정적으로 추진할 수 있을 것으로 기대한다.안승순 기자