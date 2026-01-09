평택시, 소상공인 특례보증 지원사업 추진…최대 5천만 원 대출 지원

이미지 확대 평택시청사 전경

경기 평택시가 은행 대출이 어려운 소상공인들을 돕기 위해 총 150억 원 규모의 특례보증 지원사업을 추진한다고 9일 밝혔다.시는 담보력 부족 등으로 금융기관 대출을 이용하기 어려운 소상공인을 대상으로 경기신용보증재단에 출연하여 보증을 지원한다.지원 대상은 사업자등록 후 2개월 이상 지난 평택시 소재 소상공인으로, 최대 5000만 원까지 대출받을 수 있으며 대출 기간은 5년이다. 시는 이차보전 지원을 병행해 소상공인의 금융 부담을 완화할 예정이다.정장선 평택시장은 “특례보증 사업을 통해 지속적인 경기침체로 인해 경영난을 겪고 있는 소상공인들께서 희망과 용기를 받으시길 희망한다”며 “소상공인의 안정적 경영환경 조성과 민생경제 회복을 위해 시의회와 협력해서 지속적인 지원에 노력하겠다”고 밝혔다.안승순 기자