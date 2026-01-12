전기연, 창립 50주년 맞아 홈페이지 개편…이용자 편의 강화

반응형 웹·AI 시각 맞춤형 설루션 도입
한국전기연구원(KERI·전기연)은 창립 50주년을 맞아 공식 홈페이지(www.keri.re.kr)를 전면 개편했다고 12일 밝혔다.
전기연은 이번 개편으로 PC·모바일·태블릿 등 다양한 기기에서 같이 이용할 수 있는 ‘반응형 웹’ 환경을 구축했다. 통합검색과 퀵 메뉴를 배치해 이용 편의성을 크게 높였다.
마우스 움직임에 반응하는 ‘인터랙티브 콘텐츠’도 도입해 복잡한 전기·에너지 기술을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 했다.
연구자 개인별 논문, 특허, 기술이전 실적 등을 한눈에 확인할 수 있는 ‘디지털 명함’ 서비스도 새롭게 마련했다. 기업 이용자를 위해서는 시험·인증 절차를 직관적으로 정리하고 기술명을 자동으로 완성해주는 상담 편의 기능을 추가해 접근성을 강화했다.
전기연은 창립 50주년을 기념하는 디지털 아카이브 ‘KERITAGE(KERI+HERITAGE)’도 함께 공개됐다.
이와 함께 정부출연연구기관 가운데 처음으로 ‘인공지능(AI) 시각 맞춤형 설루션’을 적용해 장애인과 고령층 등 정보 취약계층도 홈페이지를 보다 쉽게 이용할 수 있도록 했다.
전기연은 홈페이지 개편을 기념해 오는 26일까지 대국민 만족도 조사 이벤트를 진행한다. 참여는 홈페이지 공지사항이나 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 할 수 있다.
김남균 전기연 원장은 “50년간 쌓아온 연구 성과를 국민 눈높이에 맞춰 보다 투명하고 편리하게 제공하고자 홈페이지를 새롭게 단장했다”며 “앞으로도 이용자 의견을 적극 반영해 서비스를 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.
창원 이창언 기자
