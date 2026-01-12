안성시, 2026년 계약심사 ‘54억 원’ 절감…최근 5년 중 최고

이미지 확대 안성시청사 전경

경기 안성시는 2025년 한 해 동안 계약심사 운영을 통해 54억 원을 아껴, 최근 5년 중 가장 높은 예산 절감 실적을 거뒀다고 12일 밝혔다.시는 2025년 총 320건(사업비 2468억 원)의 공사·용역·물품 계약을 심사한 결과, 전체 요청 금액의 2.2%에 해당하는 54억 원의 예산을 절감했다. 이는 지난해 절감액(40억 원) 대비 35% 이상 증가한 수치로, 2021년 이후 역대 최대 규모다.‘계약심사제도’는 지방자치단체가 발주하는 공사, 용역, 물품 구매 등의 사업을 입찰·계약하기 전에 원가 산정의 적정성, 공법 선택의 타당성, 설계 누락 여부 등을 사전에 검토해 예산 낭비를 방지하고 시공 품질을 높이는 제도다.분야별 절감 실적은 ▲공사 190건(45억 3000만 원 절감) ▲용역 111건(7억 7000만 원) ▲물품 19건(1억 원)으로, 공사 분야가 전체 절감액의 83%를 차지했다.또한, 시는 심사 처리 기간 단축에서도 성과를 보였다. 시는 10일인 법정 처리기한을 평균 3.2일로 단축해 사업부서의 신속한 예산 집행을 지원했다.김보라 시장은 “단순히 예산을 삭감하는 것이 아니라, 부실 시공을 예방하고 현장 여건에 맞는 합리적인 대가를 산정하는 데 역점을 두고 있다”며 “절감된 예산은 시민 복지 증진과 지역 현안 사업에 재투자해 지역사회에 실질적인 도움이 되도록 하겠다”고 밝혔다.안성시는 이번 성과를 바탕으로 2026년에도 계약심사 역량을 강화하고, 세밀한 원가 분석과 철저한 사전 검토를 통해 시민의 세금이 더욱 효율적으로 쓰이도록 행정력을 집중할 계획이다.안승순 기자