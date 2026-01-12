평택시-대만 타이난시·타이중시, ‘농특산물 교류’ 협약 체결

이미지 확대 평택시(시장 정장선, 왼쪽)와 대만 타이난시가 ‘농특산물 교류 협약(MOU)’을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. (평택시 제공)

경기 평택시는 지난 5일부터 9일까지 4박 5일 일정으로 대만 타이난시와 타이중시를 공식 방문해 농특산물 교류와 산업 협력 방안을 논의했다고 12일 밝혔다.평택시는 먼저 타이난시를 방문해 ‘농특산물 교류 협약(MOU)’을 체결했다. 협약에 따라 양 도시는 평택 배와 타이난 파인애플을 상호 홍보하고, 농산물 인지도 제고를 위해 양 도시 학교와 연계한 농특산물 행사를 추진하기로 했다.협약 체결 이후 이어진 ‘타이난 미식포럼’에서는 평택 배 시식과 평택 대표 농산물 브랜드 ‘슈퍼오닝’을 소개했다.타이중시에서는 반도체를 비롯한 다양한 산업 분야에서의 협력 가능성에 대한 의견을 나눴다.평택시 대표단은 타이중시의 의약품·포장설비 전문기업인 CVC Technology(이하 CVC)를 방문해 평택 투자 계획과 협력 방안을 논의했다. 평택 포승 경제자유구역(BIX)에 투자를 결정한 CVC는 이번 방문에서 620억 원을 투입해 제조·연구 중심의 거점을 조성할 계획이라고 밝혔다.정장선 시장은 “이번 대만 방문은 농산물 교류부터 첨단산업 현장까지 직접 확인하며 협력 가능성을 구체적으로 살펴본 일정이었다”며 “농산물 수출과 반도체·제조 분야 협력이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 후속 논의를 이어가겠다”고 강조했다.안승순 기자