‘바다 품은 뷰 맛집’ 남해 상주 해양레저스테이션 개관

이미지 확대 경남 남해군 상주 해양레저스테이션. 2026.1.12. 남해군 제공

경남 남해군의 새로운 해양관광 거점이자 주민 소득 창출 기반이 될 ‘상주 해양레저스테이션’이 지난 9일 문을 열었다.12일 군에 따르면, 상주 해양레저스테이션은 상주항 어촌뉴딜300 사업으로 국비 32억원을 들여 건립했다. 시설 안에는 마을협동조합이 운영하는 ‘상주은모래마을카페’를 비롯해 사무실, 주민 회의실, 루프탑 등이 들어섰다.상주 해양레저스테이션은 상주 은모래마을 협동조합에서 운영한다.1층 카페는 지난해 12월 임시 오픈 후 상주 은모래비치 절경을 바로 앞에서 즐길 수 있다는 장점 등으로 지역민·방문객에게 큰 호응을 얻고 있다.장충남 남해군수는 “남해군에서 바다가 이토록 가까이 보이는 곳이 흔치 않은 만큼, 이곳은 앞으로 우리 군의 또 하나의 명소가 될 것”이라며 “이번 개관을 계기로 상주면이 더욱 단합하고 발전하길 기대한다”고 말했다.남해 이창언 기자