수원시 ‘폭싹 담았수다! 시민의 민원함 시즌2’ 운영

이미지 확대 영화동행정복지센터에 설치한 폭싹 담았수다! 시민의 민원함(수원시 제공)

수원특례시가 오는 15일부터 4월 24일까지 100일 동안 ‘2026년 상반기 폭싹 담았수다! 시민의 민원함’을 운영한다.수원시는 백성의 목소리에 귀 기울이며 어려움을 꼼꼼하게 살폈던 정조대왕의 애민 정신을 계승해 지난해 5월 1일부터 100일 동안 ‘폭싹 담았수다! 시민의 민원함’을 운영했다. 100일 동안 민원 1,658건을 접수했으며, 민원의 86%를 해결했다. 신속하고 꼼꼼한 민원 처리로 시민들의 만족도는 70%를 기록했다.수원시는 더 많은 시민의 목소리를 듣고, 시민의 불편을 해결하기 위해 1월 15일 자로 시민의 민원함 전담팀인 ‘시민소리해결팀’을 신설하고, 상하반기에 100일씩 ‘폭싹 담았수다! 시민의 민원함’을 운영한다.상반기 시민의 민원함은 15일 시작된다. 민원, 제안, 고충, 건의 등을 자유롭게 작성해 시청과 4개 구청, 44개 동 행정복지센터에 설치된 시민의 민원함에 넣을 수 있다. 새빛톡톡 ‘신청접수’ 메뉴에서 ‘시민의 민원함’을 검색해 온라인으로 민원을 신청해도 된다.수원시는 2025년에 제기된 민원과 연계해 관리하며 ‘추진 중’인 민원 처리 상황을 업그레이드한다. 시는 ‘장기 과제’ 민원은 현재 기준으로 전면 재검토한다. 공직자들이 적극적으로 민원을 처리할 수 있도록, 민원 처리 우수 공무원에게 모범공무원 포상, 적극행정 마일리지 부여 등 인센티브를 강화한다.이재준 수원시장은 “시민들에게 더 가까이 다가가 더 많은 시민의 목소리를 듣겠다”며 “폭싹 담았수다! 시민의 민원함을 지속해서 운영해 시민이 체감할 수 있는 행정을 실현하겠다”고 말했다.안승순 기자