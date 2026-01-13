경기도, 참전명예수당 연 80만 원…4년간 207%↑

이미지 확대

경기도가 참전유공자에 대한 예우를 강화하기 위해 2026년 경기도 참전명예수당을 연 80만 원으로 올렸다. 도는 2022년 26만 원에서 2026년 80만 원으로 4년 동안 207% 인상했다.경기도는 국가를 위해 헌신한 6·25 및 월남전 참전유공자들을 예우하기 위해 2016년부터 도내 거주 국가보훈처 등록 참전유공자를 대상으로 ‘경기도 참전명예수당’을 지급하고 있다.민선 8기 경기도는 ‘나라를 위한 특별한 희생에는 반드시 합당한 예우가 뒤따라야 한다’라는 인식 속에서 2022년 26만 원, 2023년 40만 원, 2025년 60만 원, 2026년 80만 원 등으로 지원액을 높였다.앞서 김동연 경기도지사는 지난해 6월 23일 ‘호국보훈의 달’을 맞아 가진 도내 13개 보훈단체장과 간담회 자리에서 “참전명예수당을 꾸준히 인상했고, 코로나 이후 중단됐던 해외 전적지 순례도 재개했다”며 “보훈은 단지 과거에 대한 예우가 아니라 국민통합의 길”이라고 강조했다.안승순 기자