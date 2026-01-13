희망화성지역화폐, 누적 발행 3조 원 돌파…누적 사용률 96.7%

이미지 확대 화성 한 지역 상점에서 시민이 희망화성지역화폐로 결제하고 있다. (화성시 제공)

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

희망화성지역화폐가 누적 발행액 3조 원을 돌파했다.화성특례시는 2019년 희망화성지역화폐 도입 이후 2025년 12월 말 기준 누적 발행액이 3조 44억 원을 넘어섰고, 2025년 한 해만 7575억 원이 발행되면서 전국 최고 수준의 발행량을 기록했다고 13일 밝혔다.가입자 수는 지난해 말 기준 78만 4520명으로, 시 전체 인구인 105만 8789명의 74%를 넘어섰다. 가맹점도 3만 3646개소를 확보했으며, 도입 이후 누적 사용률이 96.7%에 달했다.화성시연구원이 실시한 정책 효과 분석 결과에 따르면, 희망화성지역화폐는 시 재정 투입 대비 평균 3.14배에 달하는 실질적인 경제 승수효과를 거두는 것으로 나타났다.2025년에는 투입 예산 대비 생산유발효과는 4.5배(3452억 원), 부가가치유발효과는 2배(1526억 원)에 달하고, 1443명의 고용 유발효과가 있을 것으로 추정됐다.민간데이터 분석기관인 한국신용데이터(KCD)가 관내 소상공인 점포 1만 4개소의 매출을 분석한 결과, 월평균 매출이 2025년 상반기에는 전년 동월 대비 마이너스 성장을 기록했으나 지역화폐가 확대 발행된 하반기를 기점으로 반등했다.특히, 추석 캐시백 이벤트와 인센티브 지급 한도 상향(충전금액 최대 100만 원까지 인센티브 10% 지급)이 집중된 9월에는 전년 동월 대비 매출 증가율이 8.5%까지 상승했다.화성시는 2026년에도 전국 최고 수준의 지역화폐 혜택을 이어갈 계획이다. 시는 연간 1조 원 발행을 목표로 상시 인센티브 10%를 지급하며 명절 캐시백 이벤트도 운영한다. 시는 공공배달앱 ‘배달특급’과의 연계를 강화해 소상공인의 배달수수료 부담을 덜고 매출 회복을 적극적으로 지원한다.정명근 화성시장은 “희망화성지역화폐는 시민의 일상 소비와 지역 상권을 직접 연결하는 대표적인 민생경제 정책”이라며 “시는 자금이 지역 내에 머물고 순환하는 구조를 강화해 지역 경제 활성화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.안승순 기자