의왕시, 2025년도 지역안전지수 수도권 유일 ‘최상위’ 등급

이미지 확대 의왕시청사 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 의왕시(시장 김성제)가 행정안전부 ‘2025년 지역안전지수’ 평가에서 수도권 기초지자체 중 유일하게 ‘최상위’ 등급과 함께 2023년부터 2025년까지 3년 연속 우수 등급을 받았다.지역안전지수는 매년 안전 관련 주요 통계를 집계해 지역별 안전수준과 안전 의식을 객관적으로 나타내는 지표다. 행정안전부는 각 지역의 6개 안전 분야(▲교통사고 ▲화재 ▲범죄 ▲생활안전 ▲자살 ▲감염병)를 측정해 1~5등급으로 분류하고 공표한다. 1등급에 가까울수록 안전도가 높다.12일 공표된 ‘2025년 지역안전지수’에서 의왕시는 6개 분야 중 교통사고·화재·생활안전 3개 분야에서 1등급을, 범죄·자살·감염병 3개 분야에서 2등급을 받았다.의왕시를 비롯해 전국 기초지자체 중 4곳만 모든 분야에서 1·2등급을 받았으며, 수도권에서는 의왕시가 유일하다.안승순 기자