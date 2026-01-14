가맹점주, 차액가맹금 ‘무관심’…구체적 액수도 몰라

이미지 확대

가맹점주들이 가맹본부에 지급하는 유통마진인 ‘차액가맹금’ 부담이 해마다 커지고 있지만 경기도 내 상당수 가맹점주는 이에 대해 무관심하고 구체적 액수도 모른다는 조사 결과가 나왔다.경기도가 지난해 7월부터 12월까지 가맹본부 122개와 도내 가맹점주 610개를 대상으로 진행한 ‘2025년 도내 가맹사업 거래현황 실태조사’ 결과에 따르면 가맹금 유형 중 정기적인 로열티를 납부한다는 응답이 33.8%로 가장 높았고 차액가맹금 방식도 2025년 20.5%로 나타났다. 이는 2022년 실시한 실태조사 당시 3.2%였던 것과 비교해 6배 늘어난 수치다.차액가맹금은 프랜차이즈 본사가 가맹점에 물품·원재료 등을 공급할 때, 도매가(구입가)보다 더 비싸게 팔면서 생기는 차액 이익, 즉 유통마진이다. 예를 들어 본부가 식자재를 500만원에 구입해서 700만원을 받고 가맹점주에게 공급한 경우 차액인 200만원이 차액가맹금에 해당한다.가맹본부의 53%가 차액가맹금이 존재한다고 응답한 가운데, 평균 금액은 연간 224만원으로 조사됐다. 차액가맹금의 규모를 알고 있는 가맹점주 응답자는 45.2%에 그쳤으며, 정확하게 파악하지 못하는 이유는 차액가맹금에 대한 무관심이 72.1%를 차지했다.가맹본부의 73.8%는 구입을 강제하는 필수구입품목이 존재한다고 응답했다.또 창업 전 정보공개서를 자발적으로 확인한 가맹점주는 22.5%에 그쳤고 정보공개서를 계약 체결 14일 이전에 제공받았다고 응답한 가맹점주는 7.5%에 불과했다.가맹본부의 76.2%는 정보공개서 변경 등록·신고 의무를 위반할 경우 과태료가 부과된다는 사실을 인지하고 있었으나, 예상 매출액 및 그 산정서에 관한 서면 교부·보관 의무 위반이 과태료 부과 대상임을 알고 있는 가맹본부는 약 40%에 그쳤다.안승순 기자