김동연, “서울 시내버스 파업 지속 때 15일 새벽 첫차부터 공공 광역버스 무료 운행”

안승순 기자
수정 2026-01-14 12:10
입력 2026-01-14 12:10
공공관리제 적용 8개 지자체 41개 노선 474대

이미지 확대
김동연 경기도지사가 14일 경기도청 브리핑룸에서 서울 시내버스 파업 관련 기자회견을 하고 있다. (경기도 제공)
김동연 경기도지사가 14일 경기도청 브리핑룸에서 서울 시내버스 파업 관련 기자회견을 하고 있다. (경기도 제공)


김동연 경기도지사가 14일 기자회견을 열고 “(서울 시내버스 파업이 계속될 경우) 내일 아침 첫차부터 서울로 진입하는 경기도 버스 중 공공관리제가 적용되는 41개 노선, 약 474대의 버스를 전면 무료로 운행하겠다”고 밝혔다.

무료 운행되는 경기도 내 지자체별 광역버스 노선은 고양 6개, 광명 4개, 군포 2개, 남양주 1개, 안양 6개, 의정부 1개, 하남 2개, 성남 18개 등 41개 노선 474대다.

김 지사는 또 “파업이 장기화될 것에 대비해 다음 주부터는 전세버스를 추가로 주요 환승 거점에 투입하겠다”며 “지하철역으로만 수요가 몰려 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고 수송 역량을 더욱 강화해 도민 여러분의 이동을 돕겠다”고 말했다.

이어 “이번 무료 운행 조치가 가능한 이유는 경기도가 선제적으로 도입해 운영 중인 ‘경기도 시내버스 공공관리제’ 덕분이다”며 “현재 우리 경기도는 3500억원 규모의 시내버스 공공관리제 예산을 확보하고 있어 예산 문제로 도민의 교통 기본권이 침해받는 일은 결코 없을 것”이라고 강조했다.
지난 13일 시작된 서울 시내버스 파업으로 경기도를 경유하는 111개 노선, 2505대가 멈춰 선 상태다. 경기도는 128개 대체 노선에 1788대를 집중 배차하는 등 비상수송대책을 시행 중이다.

안승순 기자
