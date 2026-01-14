이천시, 2026년 이천시 마을공동체 사업 공모…2개 분야 7개 공동체 선정

이미지 확대

경기 이천시(시장 김경희)는 주민이 직접 제안하고 실행하는 공동체 활동을 지원하기 위해 ‘2026년 이천시 마을공동체 공모사업’ 참여 공동체를 모집한다고 14일 밝혔다.주민들이 생활 속에서 체감하는 마을 문제를 스스로 발굴하고 해결하는 과정을 지원하는 주민제안형 사업이다. 시는 공동체 활동을 통해 이웃 간 신뢰를 회복하고 지역사회의 지속 가능한 변화를 도모하기 위해 이를 추진한다.신청 대상은 이천시에 거주하거나 생활권을 두고 있는 주민 5명 이상으로 구성된 공동체다. 마을 의제 발굴, 돌봄 활동 등 공동체 기반의 공익적 활동을 계획하고 있는 모임이면 신청할 수 있다.공모는 일반공모와 돌봄공모 두 개 분야로 진행된다. 일반공모는 지역 현안 해결을 주제로 한 주민 공동체를 대상으로 하며, 총 6개소를 선정해 개소당 350만원 이내의 사업비를 지원할 예정이다.돌봄공모는 다문화아동 돌봄을 주제로 한 공동체 활동을 지원하는 분야다. 시는 1개소를 선정해 최대 2000만원 이내의 사업비를 지원할 계획이다.신청 기간은 오는 26일까지다.김경희 이천시장은 “이번 공모사업을 통해 주민들이 직접 마을의 문제를 고민하고 해결하는 과정이 지역 곳곳으로 확산되길 기대한다”라며 “주민 주도의 공동체 활동이 이천시 전반에 긍정적인 변화를 만들어 가는 계기가 되길 바란다”라고 밝혔다.안승순 기자