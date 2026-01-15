의왕시, 찾아가는 복지행정 ‘희망알리고’ 운영…위기가구·고독사 위험군 선제 발굴

경기 의왕시(시장 김성제)가 지역 내 복지안전망을 강화하고 위기가구를 효과적으로 발굴하기 위한 2026년 ‘찾아가는 교육, 희망알리고(GO)’ 운영에 나섰다.
‘희망알리고(GO)’는 현장 중심의 교육 프로그램으로, 올해에는 1월부터 12월까지 연간 10회 이상 진행된다.
시는 이 프로그램을 통해 명예사회복지공무원(희망알리미), 지역사회보장협의체 위원, 각 동 통장, 생활지원사, 요양보호사, 관내 초중고 교직원까지 교육 대상자를 확대해 지역사회 인적안전망을 강화할 계획이다.
앞서 시는 관련 사업 계획을 수립하고, 지난 8일과 13일에 각각 사랑채노인복지관과 아름채노인복지관에서 복지관 생활지원사 56명을 대상으로 교육을 실시했다.
시 관계자는 “이번 ‘희망알리고(GO)’ 교육이 지역 곳곳의 위기가구를 발견하고 지원할 수 있는 촘촘한 복지안전망 구축에 중요한 구심점이 되길 바란다”며 “앞으로도 민관이 함께하는 현장 중심 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
의왕시 ‘희망알리고(GO)’ 사업의 주요 목적은?