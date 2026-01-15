의왕시, 찾아가는 복지행정 ‘희망알리고’ 운영…위기가구·고독사 위험군 선제 발굴

이미지 확대 ‘희망알리고(GO)’ 교육 현장(의왕시 제공)

경기 의왕시(시장 김성제)가 지역 내 복지안전망을 강화하고 위기가구를 효과적으로 발굴하기 위한 2026년 ‘찾아가는 교육, 희망알리고(GO)’ 운영에 나섰다.‘희망알리고(GO)’는 현장 중심의 교육 프로그램으로, 올해에는 1월부터 12월까지 연간 10회 이상 진행된다.시는 이 프로그램을 통해 명예사회복지공무원(희망알리미), 지역사회보장협의체 위원, 각 동 통장, 생활지원사, 요양보호사, 관내 초중고 교직원까지 교육 대상자를 확대해 지역사회 인적안전망을 강화할 계획이다.앞서 시는 관련 사업 계획을 수립하고, 지난 8일과 13일에 각각 사랑채노인복지관과 아름채노인복지관에서 복지관 생활지원사 56명을 대상으로 교육을 실시했다.시 관계자는 “이번 ‘희망알리고(GO)’ 교육이 지역 곳곳의 위기가구를 발견하고 지원할 수 있는 촘촘한 복지안전망 구축에 중요한 구심점이 되길 바란다”며 “앞으로도 민관이 함께하는 현장 중심 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자