카자흐스탄 고려인 “예쁘고 멋진 한복 고맙습니다”, 평택시에 감사 편지 보내

이미지 확대 평택시로부터 한복을 선물 받은 카자흐스탄 고려인들이 기념 촬영을 하고 있다. (평택시 제공)

경기 평택시는 카자흐스탄 고려인들이 한복을 선물받은 것에 대한 감사 메시지를 보내왔다고 15일 밝혔다.이번 한복 지원은 지난해 8월 평택시의 카자흐스탄 방문이 계기가 됐다. 당시 고려인 사회에서는 “한국에 갈 수 없어 한복이 매우 귀하다”는 말과 함께 “죽기 전에 한복을 한 번 입어 보는 것이 많은 고려인의 꿈”이라는 바람을 전달했다. 또한 카자흐스탄 예술단과 한국문화 공연에 참여하는 고려인들은 무용복이나 공연 의상으로 한복을 입고 싶어 한다는 뜻을 밝혔다.이에 시는 평택시새마을부녀회와 함께 뜻을 모아 지난해 12월 평택시청에서 카자흐스탄 거주 고려인을 위해 마련한 한복 120벌을 전달했다. 한복은 카자흐스탄 고려인 출신 국영방송 특파원을 통해 현지 고려인 사회에 전해졌으며, 한국문화 공연과 각종 기념행사에서 활용될 예정이다.시는 한복 전달이 단순한 물품 지원을 넘어 중앙아시아 고려인 공동체와 평택시 간 교류를 상징하는 사례로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.정장선 시장은 “멀리 떨어진 중앙아시아 땅에서 살아가는 고려인 동포들에게 한복은 단순한 옷이 아니라 자신의 뿌리와 정체성을 확인하는 소중한 상징인 것을 지난 방문 때 확인할 수 있었다”며 “이번 한복 전달이 한국 전통문화를 알리는 계기가 되는 동시에 고려인 동포들께 작은 위로와 자긍심이 되길 바란다”고 말했다.앞서 시는 평택시새마을회·새마을부녀회와 함께 2023년에도 우즈베키스탄 고려인을 위해 한복 400여벌을 주한 우즈베키스탄 대사관에 기부한 바 있다.안승순 기자