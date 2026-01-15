의왕시장 상인, 폭설 피해복구 지원 김동연에 “눈물이 웃음으로 변했다”

이미지 확대 김동연 경기도지사가 15일 의왕 도깨비시장을 찾아 장을 보고 있다. (경기도 제공)

김동연 경기도지사가 15일 경기도 지원으로 폭설 피해 복구 작업이 진행 중인 의왕 도깨비시장을 찾아 상인들을 격려했다. 2024년 11월 의왕 도깨비시장이 폭설 피해를 본 후 세 번째 방문이다.27번째 민생경제 현장투어(달달버스-달려간 곳마다 달라집니다) 차 의왕시를 방문한 김 지사는 도깨비시장 피해 복구 공사 진행 상황과 설을 앞둔 시장 물가 동향 등을 점검하며 시장 상인들과 대화를 나눴다.그는 박용술 도깨비시장 상인회장을 만난 자리에서 “재작년 폭설 오고 계속 눈에 밟혀서 어떠신가 해서..”라며 안부를 전한 후 “아무 걱정 안 하시게 (설치 구조물을) 만들 테니까 안심하시라. 공사를 빨리하려고 했는데 설 대목 때문에 늦췄다. 설 대목 장사 잘하시고 끝나면 신속하게 진행하겠다”고 약속했다.이에 대해 박 회장은 “(공사) 진전이 엄청 빨리 되고 있다”면서 “작년에 사업 지원을 받아 주차장 하자 부분도 싹 다시 수리를 받았다. 아주 잘 쓰고 있다. 하나하나 진짜 감사드린다”고 말했다.구윤자 상인부회장도 “자주 와주셔서 이제 눈물이 웃음으로 변했다. 이제 더 활짝 웃겠다”며 감사 인사를 전했다.의왕 도깨비시장은 2024년 11월 폭설로 시장 아케이드(비 가림막)가 무너져 내리면서 상당수 점포가 문을 닫았던 아픔을 겪었던 곳이다. 김 지사는 피해 발생 당일 도깨비시장을 찾아 상인들을 위로하고 격려하면서 신속한 지원을 약속한 바 있다. 이어 지난해 1월 26일에도 상인 위로 겸 물가 점검 등을 위해 도깨비시장을 방문했다.이에 따라 도는 지난해 8월 아케이드 설치에 대한 특별조정교부금 30억원을 지원했으며, 설치 공사가 지난해 11월부터 진행되고 있다. 아케이드 준공 목표는 오는 4월이다.한편 1980년 개설한 의왕 도깨비시장은 부지면적 8368㎡ 규모로 입점 점포는 128곳이다. 의왕시 유일의 전통시장이다.안승순 기자