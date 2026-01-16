수원 R＆D사이언스파크 ‘본궤도’, 도시개발구역 지정·개발계획 고시

이재준 “수원 R＆D사이언스파크, 수원 대전환 마중물로 삼겠다”

이미지 확대 수원 R＆D사이언스파크 조감도

‘수원 R＆D 사이언스파크 조성 사업’이 본궤도에 오른다.수원시는 R＆D 사이언스파크 조성 부지인 권선구 입북동 일원 35만㎡를 도시개발구역으로 지정하고, 16일 고시했다고 밝혔다. 도시개발구역 지정 고시는 첫 계획을 수립한 지 14년 만이다.이번 고시에 따라 해당 구역 내에서는 건축, 토지 형질 변경 등 사업에 지장을 줄 수 있는 행위가 제한된다. 시는 향후 보상 계획 수립과 실시계획인가 등 후속 절차를 차질 없이 진행해 2027년 착공할 계획이다.수원 R＆D 사이언스파크 조성 사업은 권선구 입북동 484번지 일원에 첨단 기술이 집약된 연구 단지를 조성하는 프로젝트다. 인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 첨단 연구 기업을 유치해 세계를 선도하는 ‘글로벌 첨단 R＆D 허브’로 도약하는 것을 목표로 한다.단지에는 연구 개발 시설과 산학 협력 센터, 연구원·종사자 등을 위한 공동주택, 근린생활시설, 근린공원 등 공공시설도 들어선다. 시는 직장과 주거지가 가까운 직주 일체 환경으로 조성할 계획이다.국철 1호선 성균관대역과 1.2㎞, 신분당선 광교~호매실 연장선에 들어설 구운역과 1.4㎞ 거리다. 평택파주고속도로 당수 나들목, 금곡 나들목과 차로 5분 거리로 접근성도 좋다.R＆D 사이언스파크 주변에는 반도체 특화 대학이자 우수한 연구 인력을 배출하는 성균관대 자연과학캠퍼스와 탑동 이노베이션밸리가 있다. 성균관대의 우수한 연구 인프라와 연계한 연구 개발 클러스터를 구축하고, 탑동 이노베이션밸리와도 시너지 효과를 낼 수 있다. 이곳은 수원 경제자유구역을 견인할 핵심 거점이자 서수원의 랜드마크가 될 것으로 기대된다.시는 R＆D 사이언스파크와 탑동 이노베이션밸리를 중심으로 3.3㎢ 규모의 ‘수원경제자유구역’ 지정을 추진해 한국형 실리콘밸리를 조성할 계획이다.이재준 수원시장은 “수원 R＆D 사이언스파크 조성 사업을 성공적으로 추진해 수원의 대전환을 여는 마중물로 삼겠다”며 “R＆D 사이언스파크를 수원 경제자유구역과 연계해 수원을 첨단 과학 연구의 중심으로 성장시키겠다”고 밝혔다.안승순 기자