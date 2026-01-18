경기도, 반지하·옥탑방 거주 아동가구에 청소, 냉난방기 지원

이미지 확대 클린서비스 지원 전 사진(경기도 제공)

경기도는 오는 3월 13일까지 ‘아동가구 클린서비스 지원’ 신청자를 모집한다.이 사업은 옥탑방이나 반지하 등 열악한 주거환경에 아동과 함께 거주하는 가구의 주거환경을 개선하는 사업이다.도는 주거환경과 위생 개선을 위해 소독 방역, 도배장판 교체, 청소 등의 ‘클린서비스’와 냉난방기, 공기청정기, 세탁기, 건조기 등의 물품을 지원한다. 2023년부터 기획재정부 주관 ‘복권기금 공모사업’에 선정돼 지난해까지 2년 동안 878개 가구를 지원했다. 올해는 총 280개 아동 가구에 클린서비스를 지원할 계획이다.신청 대상은 반지하·옥탑층에 거주하거나 최저주거기준의 면적 기준(4인 가족 기준 43㎡) 이하 주택에서 거주하는 만 18세 미만(2026년 1월 1일 기준)의 아동 가구다. 소득 기준은 중위소득 100% 이하로 기초생활수급자, 한부모가족, 차상위계층, 장애인 가구, 다자녀가구 등에는 우선순위가 적용된다.김태수 경기도 주택정책과장은 “아동이 건강하고 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 주거환경과 위생 개선이 시급한 가구를 중심으로 지원하고 있다”며 “관련 기관과 협력해 복지 사각지대에 놓인 아동가구를 적극 발굴하고, 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.안승순 기자