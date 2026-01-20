‘군포 핫뜨거’ 인기 핫 뜨거…시, 핫팩 3만4000개 추가 투입한다

이미지 확대 군포시민들이 ‘군포 핫뜨거’를 받기 위해 길게 줄지어 서있다. (군포시 제공)

경기 군포시가 전국 최초로 도입한 스마트 핫팩 자판기 사업 ‘군포 핫뜨거’가 큰 인기를 끌면서 준비된 물량이 빠르게 소진됨에 따라 시가 예산을 긴급 투입해 사업 안정화에 나선다.군포시에 따르면 지난해 12월 22일 운영을 시작한 ‘군포 핫뜨거’는 산본 로데오거리, 금정역 앞, 당정근린공원 등 설치된 3곳 모두에서 운영 첫날부터 준비된 물량이 전량 소진됐다. 운영 18일 만에 실제 사용량이 2만 860개를 기록하며 당초 계획 대비 약 1.8배 빠른 소진 속도를 보이고 있다.이에 시는 당초 예정된 2026년 2월 19일까지 운영을 지속하기 위해 2200만원의 재난관리기금을 투입, 핫팩 약 3만 4300개를 추가 구매하기로 결정했다. 이에 따라 총 공급량은 기존 3만 7800개에서 7만 2100개로 대폭 늘어난다.‘군포 핫뜨거’는 휴대폰 인증을 통해 1명당 하루 1개의 핫팩을 24시간 언제든 받을 수 있는 시스템으로, 출퇴근길 시민들과 야간 및 새벽 시간대 야외 활동자들에게 큰 도움을 주고 있다.하은호 군포시장은 “여름철 ‘군포 얼음땡’에 이어 겨울철 ‘군포 핫뜨거’까지 시민들이 체감할 수 있는 생활밀착형 정책에 보내주신 성원에 감사드린다”며 “폭발적인 수요에 맞춰 물량을 탄력적으로 조정하여 시민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자