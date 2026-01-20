메뉴
‘군포 핫뜨거’ 인기 핫 뜨거…시, 핫팩 3만4000개 추가 투입한다

안승순 기자
수정 2026-01-20 09:56
입력 2026-01-20 09:18
이미지 확대
군포시민들이 ‘군포 핫뜨거’를 받기 위해 길게 줄지어 서있다. (군포시 제공)
군포시민들이 '군포 핫뜨거'를 받기 위해 길게 줄지어 서있다. (군포시 제공)


경기 군포시가 전국 최초로 도입한 스마트 핫팩 자판기 사업 ‘군포 핫뜨거’가 큰 인기를 끌면서 준비된 물량이 빠르게 소진됨에 따라 시가 예산을 긴급 투입해 사업 안정화에 나선다.

군포시에 따르면 지난해 12월 22일 운영을 시작한 ‘군포 핫뜨거’는 산본 로데오거리, 금정역 앞, 당정근린공원 등 설치된 3곳 모두에서 운영 첫날부터 준비된 물량이 전량 소진됐다. 운영 18일 만에 실제 사용량이 2만 860개를 기록하며 당초 계획 대비 약 1.8배 빠른 소진 속도를 보이고 있다.

이에 시는 당초 예정된 2026년 2월 19일까지 운영을 지속하기 위해 2200만원의 재난관리기금을 투입, 핫팩 약 3만 4300개를 추가 구매하기로 결정했다. 이에 따라 총 공급량은 기존 3만 7800개에서 7만 2100개로 대폭 늘어난다.

‘군포 핫뜨거’는 휴대폰 인증을 통해 1명당 하루 1개의 핫팩을 24시간 언제든 받을 수 있는 시스템으로, 출퇴근길 시민들과 야간 및 새벽 시간대 야외 활동자들에게 큰 도움을 주고 있다.



하은호 군포시장은 “여름철 ‘군포 얼음땡’에 이어 겨울철 ‘군포 핫뜨거’까지 시민들이 체감할 수 있는 생활밀착형 정책에 보내주신 성원에 감사드린다”며 “폭발적인 수요에 맞춰 물량을 탄력적으로 조정하여 시민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
