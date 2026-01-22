군포시, “눈길 도로 안전 책임지겠습니다”…제설 장비 4대 확충

이미지 확대 소형 제설차(군포시 제공)

경기 군포시는 겨울철 강설에 대비해 제설 대응 역량을 강화하고 시민 보행 안전을 확보하기 위해 제설 장비를 확충했다고 22일 밝혔다. 예산은 경기도 보조금을 지원받았다.시는 최근 소형 제설차 1대와 주행형 제설기 3대를 새로 구입하면서 이면도로와 인도 등 제설 취약 구간에 대한 제설 대응 능력이 크게 향상될 것으로 기대하고 있다.소형 제설차는 제설 작업과 염화칼슘 살포를 동시에 수행할 수 있는 장비로, 송부동 지역의 이면도로와 인도 제설에 효과적으로 활용될 예정이다. 차량 접근이 어려운 구간에서도 신속한 제설이 가능하다.주행형 제설기는 눈을 밀어내는 힘이 강해 인도 보행로 확보에 강점이 있는 장비로, 보행자 통행이 많은 구간에 투입된다.하은호 군포시장은 “이번 제설 장비 확충을 통해 겨울철 강설 상황에서도 보다 신속하고 체계적인 제설 대응이 가능해졌다”며 “앞으로도 시민의 안전을 최우선으로 삼아 보행 환경 개선과 재난 대응 역량 강화에 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.안승순 기자