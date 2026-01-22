메뉴
“AI가 야간·휴일 당직 섭니다”…안산시, AI 당직 보이스봇 운영

안승순 기자
수정 2026-01-22 12:33
입력 2026-01-22 12:33
이미지 확대


경기 안산시는 평일 야간(오후 6시~다음 날 오전 9시)과 주말·공휴일 당직 시간대 민원 편의를 높이기 위해 오는 26일부터 인공지능(AI) 당직 보이스봇 운영을 시작한다고 22일 밝혔다.

AI 당직 보이스봇은 음성인식 기술을 기반으로 민원 내용을 자동 분석해 즉시 안내·접수가 가능한 시스템이다. 오후 6시 이후 당직 근무 시 신속한 민원 대응이 가능하도록 지원하고 ‘음성-문자 변환(STT)’ 기술을 적용해 접수된 민원은 모두 문자로 기록된다.

AI 자동 응대가 익숙하지 않거나 상세 상담이 필요한 경우에는 당직 근무자와 즉시 연결할 수 있도록 설계해 도입 초기 발생할 수 있는 혼란을 최소화했다.

이민근 안산시장은 “AI 당직 보이스봇 도입으로 시민들이 시간 제약 없이 행정서비스를 이용할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 시민의 편의를 최우선으로, 다양한 인공지능 기술을 행정 전반에 도입해 효율적이고 스마트한 행정을 구현해 나가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
