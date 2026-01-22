“안양수목원, 미리 예약하고 오세요”…3월부터 사전 예약제 운영

이미지 확대

58년 만에 상시 개방된 서울대 안양수목원이 오는 3월부터 사전 예약제로 운영된다.경기 안양시는 안양수목원의 지속 가능한 식물자원 보호와 쾌적한 탐방 환경 조성을 위해 3월 1일부터 수목원 탐방 사전 예약제를 본격 시행한다고 22일 밝혔다.시와 서울대는 비개방 수목원이었던 서울대 안양수목원을 지난해 11월 전면 개방한 뒤 방문객 증가 추세를 종합 분석한 결과, 탐방객 분산 및 교통 여건, 원활한 수목원 관리를 위해 체계적인 운영 방식 도입이 필요하다는 판단에 따라 사전 예약 시스템 구축을 준비해왔다.수목원 탐방 예약은 서울대 수목원 홈페이지에서 할 수 있으며, 예약은 탐방일 기준 30일 전부터 전날 자정까지만 가능하다.일일 입장 가능 인원은 평일 1500명, 주말 및 공휴일 4000명으로 제한되고 개인 예약은 본인 포함 최대 4명까지 신청할 수 있다.수목원 예약제는 2026년 1월 1일부터 2월 28일까지 시범 운영 중이다.안승순 기자