안성시, ‘이야기로 공감하는 문화관광해설 서비스’ 연중 운영

이미지 확대 안성시 금북정맥에서 문화관광해설사가 관광객들에게 설명하고 있다. (안성시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 안성시는 기존의 정보 전달 중심 문화관광해설을 관광 트렌드에 맞춘 감성·이야기 중심 해설 서비스로 전환하고 금광호수 박두진문학길 도보 투어 해설을 상시 해설지로 확대 운영한다고 밝혔다.단순한 역사·문화 설명을 넘어 관광객의 공감을 이끌고 기억에 남는 경험을 제공하는 데 중점을 둔 것으로, 문화관광해설을 ‘설명하는 관광’에서 ‘느끼는 관광’으로 바꾸기 위한 개편이다.금광호수 박두진문학길은 지난해 한 해 동안 36만 7313명이 방문한 안성의 대표 관광지로, 문학과 자연이 어우러진 산책형 관광지로 주목받으며 떠오르는 관광 명소로 각광받고 있다.방문객 증가와 현장 해설 수요 확대에 따라 시는 해당 도보 투어 해설을 기존 비상시(예약제, 성수기·주말 일시적 상시 운영)에서 상시 해설지로 전환했다.방문객들은 사전 예약 없이도 현장에서 문화관광해설 서비스를 이용할 수 있고, 박두진 시인의 문학 세계와 금광호수의 자연·역사를 스토리텔링 방식으로 체험할 수 있다.문화관광해설사가 상주 현장에서 해설 요청이 가능한 곳으로,현재 안성3.1운동기념관, 안성맞춤박물관, 박두진문학관, 금광호수 박두진문학길, 한국조리박물관, 칠장사 등 6곳에 문화관광해설사가 상주 중이다.김보라 안성시장은 “안성시 문화관광해설은 단순한 사실 전달을 넘어 이야기와 공감을 통해 관광객의 기억에 남는 경험을 제공하는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 감성적인 해설 콘텐츠와 상시 운영 확대를 통해 안성 관광의 매력을 널리 알리겠다”고 밝혔다.안승순 기자