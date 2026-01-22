메뉴
“안산선 철도 지하화 밑그림을 그려주세요”…안산시, 디자인 공모

안승순 기자
수정 2026-01-22 17:30
입력 2026-01-22 17:30
이민근 시장 “시민 중심의 ‘열린 랜드마크 광장’ 조성 첫걸음

이미지 확대


경기 안산시는 오는 23일 ‘안산선 지하화 통합개발사업 기본계획 수립 용역’ 착수에 맞춰 ‘안산선 지하화 상부 광장 디자인 공모전’을 진행한다고 22일 밝혔다.

앞서 시는 지난해 9월 경기도와의 업무협약 체결을 계기로 기본계획 수립 과정에 참여할 수 있는 기반을 마련했다.

안산미래연구원과 협업해 안산시 도심의 달라질 미래 모습을 시민과 함께 구상하는 이번 공모전은 안산선 지하화 공식 누리집 개편에 맞춰 진행되는 시민 참여 행사다. 안산선 지하화에 관심 있는 국민이면 누구나 참여할 수 있다. 모집 기간은 다음 달 20일까지다.

제출된 응모작은 시 관계 부서, 안산미래연구원 연구진, 시민 참여단 등으로 구성된 평가단의 1차 심사를 통해 본선작을 선정한다. 본선 진출 작품은 공식 누리집을 통해 전 국민의 참여와 평가(온라인 설문 방식)로 우수작을 최종 선정할 계획이다.

이민근 안산시장은 “이번 디자인 공모전은 안산선 지하화 상부 공간을 시민 중심의 열린 랜드마크 광장으로 조성하기 위한 첫걸음”이라며 “많은 분이 참여해 미래 안산의 새로운 도시 가치를 담아낼 창의적인 아이디어를 제안해 주시길 기대한다”고 밝혔다.


그러면서 “지하화 기본계획 수립이 본격화된 만큼, 앞으로도 시민과 끊임없이 소통하며 안산선 지하화 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 덧붙였다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
