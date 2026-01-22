김동연의 묘책 ‘길(road)에서 길(way)을 찾다’…용인 반도체 전력난 풀리나?

이미지 확대 22일 김동연 경기도지사(왼쪽)와 김동철 한국전력공사 사장이 경기도청에서 ‘도로-전력망 공동건설 협력체계 구축 협약’을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. (경기도 제공)

'지방도 318호선' 이미지(경기도 제공)

경기도가 용인반도체클러스터의 최대 걸림돌로 지적돼 온 전력 문제를 해결하기 위해 새행정 해법을 제시했다. 전국 최초로 지방도로 신설과 전력망 지중화를 동시에 추진하는 방식이다.송전탑 건설에 대한 주민 반대로 오랫동안 답보 상태에 머물렀던 전력망 구축 논의에 돌파구가 될지 관심이 쏠리고 있다.경기도와 한국전력공사가 용인~이천 지방도 318호선을 건설하면서 동시에 송전망을 지중화하는 방안을 공동 추진한다. 도로 건설과 전력망 구축이 동시 추진되는 국내 첫 사례다.김동연 경기지사와 김동철 한국전력공사 사장은 22일 도청에서 이런 내용의 ‘도로-전력망 공동건설 협력체계 구축 협약’을 체결했다.경기도는 용인반도체클러스터 일반산업단지의 전력 부족 문제 해소를 위해 새로운 전력망 확보차원에서 지난해 7월 한전에 지방도 318호선 하부 공간에 전력망을 구축하는 안을 제안했다.SK하이닉스가 용인 처인구 원삼면 일대에 조성 중인 용인반도체클러스터 일반산단 운영에 필요한 전력 규모는 6GW 중 3GW가 확보되지 않은 것으로 알려졌다.경기도와 한전은 올 하반기쯤 기본·실시설계 등 절차를 거칠 계획이다.도는 계획대로 진행되면 도로공사 기간을 5년 단축할 수 있다고 보고 있다. 통상 지방도 건설 사업은 설계와 시공이 따로 추진돼 10년가량 소요되지만, 이번 사업은 설계와 시공을 일괄로 하는 ‘턴키’ 방식으로 진행, 5년이면 준공이 가능하다는 설명이다.공동 사업 추진으로 도는 2천억 원 이상의 예산을 절감할 수 있다고 덧붙였다. 단독으로 도로 사업만 추진하면 추정 공사비는 약 5천568억 원인데, 한전과 공사를 동시에 진행해 별도 시행 시 중복으로 발생하는 토공사 비용과 임시 시설물 설치 등에 투입되는 재정을 아낄 수 있다는 논리다.김동연 지사는 이날 협약식에서 “용인반도체클러스터 관련해선 전력과 용수, 교통 등 여러 문제가 제기돼 왔고, 최근에는 전력 문제를 이유로 이전 얘기까지 나올 정도였다”며 “도와 한국전력이 함께 용인반도체클러스터의 전력 문제를 해결할 수 있는 새로운 대안을 마련했다는 점에서 뜻깊게 생각한다”고 말했다.김동철 한전 사장은 “전력망 확충은 한전의 존재 이유나 다름없지만, 현실적으로 전력망 건설은 보통 4~5년씩 늦어지고 경우에 따라서는 20년 이상 지연되는 어려움이 있다”며 “도가 제안한 도로와 전력망 공동 건설 방식은 전력망 구축 기간을 몇 년이나 단축할 수 있는 획기적인 해결책이라고 생각한다”고 화답했다.안승순 기자