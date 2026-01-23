평택시-한국에너지기술평가원, ‘청정수소 산업 육성 업무협약’ 체결

이미지 확대 평택시(시장 정장선, 오른쪽)와 한국에너지기술평가원(원장 이승재)이 23일 시청 종합상황실에서 청정수소 산업 육성을 위한 업무협약을 체결했다. (평택시 제공)

경기 평택시와 한국에너지기술평가원이 23일 시청 종합상황실에서 청정수소 산업 육성을 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약은 평택시가 보유한 수소 인프라와 산업 기반에 한국에너지기술평가원의 에너지 기술 전문성을 결합해 청정수소 산업 생태계 조성과 기술 개발을 체계적으로 추진하기 위해 마련됐다.평택시는 수소 산업 중심 도시로의 도약과 청정수소 산업 성장을 목표로 국내 유일의 수전해 4종 성능평가와 6MW(메가와트)급 대용량 수전해 실증이 가능한 ‘청정수소 시험평가 및 실증화 지원 기반 구축 사업’을 추진하고 있다.시는 이를 통해 청정수소 기술의 상용화와 기업의 재생 에너지 100(RE100) 이행 지원, 관련 산업 생태계 조성에 박차를 가하고 있다.양 기관은 협약을 통해 △국가 수소경제 기반 구축을 위한 전략 수립 및 사업 발굴 △지역 수소 산업 기본계획 수립과 이행 △청정수소 산업 생태계 조성 및 연구개발(R＆D) 수요 발굴을 통한 산업 육성 기반 마련 △수소 산업 전문 연구기관 설립 및 육성 지원 협력 등에 대해 상호 협력해 나갈 계획이다.한국에너지기술평가원은 2023년 12월 정부 수소 산업 진흥 전담 기관으로 지정된 국내 수소 산업 육성의 핵심 기관으로, 에너지 기술 분야의 연구개발(R＆D) 기획·평가·관리를 수행하는 전문기관이다.안승순 기자