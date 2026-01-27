경기도, 전국 최초 재해 친환경 농가에 복구비 40% 추가 지원

이미지 확대 7~8월 안성 폭염 인삼피해 비닐 하우스(경기도 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도가 지난해 호우와 폭염 등으로 재해를 본 76개 친환경 농가에 농작물 복구비 40%를 추가 지원한다고 27일 밝혔다.친환경 농가는 재해 발생 시 인증 유지를 위해 오염 물질을 추가로 제거해야 하는 등 일반 농가보다 많은 복구비용이 들지만, 복구 지원금은 일반 농가와 같아 어려움이 컸다.이러한 문제 해결을 위해 도는 지난해 전국 최초로 친환경 농가 재해 복구비 추가 지원 사업을 실시했으며, 2025년 1차 추경에서 관련 예산을 확보해 지난 7월 추가 지원금 1억 2000만원을 교부했다.올해는 친환경 농가의 신속한 경영 안정을 위해 본예산에 도비 5000만원을 확보해 농작물 복구비 지급 시기를 앞당겼다. 지원금 수령 대상은 지난해 재해 피해를 본 양평·가평·안성·평택·이천·김포·용인·여주·파주 등 시군 친환경 농가 155곳이다.추가 지급액은 농작물 복구비의 40%로 총 1억 2000만원(도비 5000만원, 시군비 7000만원)이다. 재해별로는 ▲3~4월 이상저온 ▲벼 깨씨무늬병 등 병해충 ▲7~8월 폭염 ▲7월 호우 ▲8월 호우 등이 포함된다. 기존에 재해 복구비를 받은 농가 중 친환경 농가에만 추가 지원을 하는 것으로 별도의 신청 절차 없이 농가 계좌로 일괄 지급된다.안승순 기자