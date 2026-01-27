군포시, 의료·복지·돌봄 연계 강화 ‘통합지원협의체’ 출범

이미지 확대 하은호 군포시장이 26일 열린 군포시 통합지원협의체 회의를 주재하고 있다. (군포시 제공)

경기 군포시는 26일 군포시 통합지원협의체 위원 위촉식과 함께 제1차 회의를 열어 지역 중심의 의료·요양·돌봄 통합지원체계 구축을 본격적으로 시작했다.통합지원협의체는 ▲지역계획의 수립 및 평가 ▲통합지원 시책 추진 ▲관계 기관 간 서비스 연계 및 조정을 담당하며, 통합돌봄 정책 전반에 대한 심의와 자문 역할을 수행한다.협의체는 시장을 위원장으로 국민건강보험공단 군포지사, 국민연금공단 군포의왕지사, 의료, 복지, 요양, 민간복지기관 등 다양한 분야의 전문가 18명으로 구성됐다.이날 회의에서는 돌봄이 필요한 시민을 대상으로 일상생활 지원, 건강관리, 장기요양, 보건의료 서비스의 통합적 연계 방안을 담은 통합돌봄 실행계획서를 심의했다.앞서 시는 지난해 10월 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 조례’를 제정하고 올해 1월에는 통합돌봄팀을 신설해 오는 3월 시행되는 관련 법률 제도에 맞춰 준비를 이어가고 있다.하은호 군포시장은 “이번 회의를 계기로 지역 기반의 지속 가능한 통합돌봄 체계 구축을 위한 협력 네트워크를 더욱 강화하고 시민이 살던 곳에서 돌봄이 이어지는 서비스를 제공해 삶의 질 향상에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자