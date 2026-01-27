메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

‘한파특보’ 확대…경기도, 27일 오후 1시 비상1단계 가동

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2026-01-27 16:40
입력 2026-01-27 16:40
김동연 지사, 취약계층 보호·현장 대응 강화 긴급 지시

이미지 확대
김동연 경기도지사가 지난 19일 재난상황실을 방문해 한파 대비 상황을 점검하고 있다. (경기도 제공)
김동연 경기도지사가 지난 19일 재난상황실을 방문해 한파 대비 상황을 점검하고 있다. (경기도 제공)


경기도 내 25개 시군에 한파특보가 발효되면서 경기도가 27일 오후 1시부터 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동했다.

기상청에 따르면 27일 오전 10시 기준 경기 북부 7개 시군에 한파경보, 그 외 18개 시군에는 한파주의보가 확대 발표됐다. 오는 30일까지 도내 전 지역의 아침 기온이 영하 10도 이하(경기 북부 영하 15도 이하)로 떨어질 것으로 예보됐다.

이에 따라 도는 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동하고, 복지·상수도 등 6개 반 13개 부서가 시군과 함께 근무하며 취약계층 보호 활동, 일일 예방 활동 실적 점검, 현장 대응 체계 유지 등에 집중한다.



김동연 경기도지사는 이날 한파 대응과 관련해 각 시군에 긴급 지시사항을 전파하며 ▲한파특보 발효 시 비상근무체계 즉시 가동 ▲독거노인·노숙인·건강보호대상자·치매노인 등 한파 취약계층 보호 활동 강화 ▲농작물 냉해 및 가축 피해 사전 예방 ▲난방기기 사용 증가에 따른 화재·질식사고 예방 등 안전관리 강화 ▲긴급재난문자, 마을방송 등 가용 매체를 활용한 야외활동 자제 및 행동요령 적극 홍보 등을 당부했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
경기도가 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동한 이유는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기