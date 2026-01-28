‘추운 겨울, 이웃이 있어 따뜻하다’…‘이천 행복한 동행’ 잇달아

이미지 확대 26일 이천중앙로타리클럽, ㈜그랜드썬기술단에스피, 푸주옥, 길경영농조합법인이 김경희 이천시장(오른쪽 세 번째)에게 소외계층을 위한 성금과 물품을 전달했다. (이천시 제공)

경기 이천시가 지난 26일 개최한 행복한동행 기탁식에 이천중앙로타리클럽, ㈜그랜드썬기술단에스피, 푸주옥, 길경영농조합법인이 참여해 소외계층을 위한 지역사회 나눔을 실천했다.다양한 봉사활동에 참여하고 있는 이천중앙로타리클럽은 성금 200만원을 기탁했고, 신재생에너지 융복합 사업을 추진하고 있는 ㈜그랜드썬기술단에스피는 성금 1004만원을 후원했다.중리동에서 오랜 기간 운영 중인 설렁탕집 푸주옥은 성금 600만원을 기탁했고, 친환경 도라지를 재배하는 길경영농조합법인은 청청하루 도라지즙 100박스를 기부했다.김경희 이천시장은 “어려운 시기에도 나눔을 실천해 주신 모든 분들께 깊은 감사를 드린다”라며 “앞으로도 민관이 함께하는 지속 가능한 복지 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자