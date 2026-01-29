안산시, 기후부 ‘대기질 개선 공모’ 2년 연속 선정…기초지자체 중 ‘유일’

이미지 확대 안산시(시장 이민근, 가운데)가 기후에너지환경부가 시행하는 ‘우리동네 맑은공기 패키지 지원사업’에 전국 기초지자체 중 유일하게 2년 연속 선정됐다. (안산시 제공)

경기 안산시는 기후에너지환경부가 시행하는 ‘우리동네 맑은공기 패키지 지원사업’에 2년 연속 선정됐다고 29일 밝혔다.전국 기초지자체 중 2년 연속 선정된 곳은 안산시가 유일하다.우리동네 맑은공기 패키지 지원사업은 주택가 인근 산업단지와 대기배출시설 설치 사업장이 밀집된 지역을 대상으로 기술자문, 컨설팅부터 시설교체 및 유지관리 지원 등 방지시설 운영 전 과정에 대해 지원하는 정책이다.이번 공모사업 선정으로 시는 총 80억원(2025년 60억원, 2026년 20억원)의 사업비를 확보했다.안산시에는 반월·시화국가산업단지와 팔곡일반산업단지 등 4개의 산업단지가 있고, 인근에는 4만 7000여세대의 주민이 거주하고 있다.시는 시민의 건강과 삶의 질 향상을 위한 대기질 개선을 위해 지속적으로 노력해 왔다.앞서 시는 지난해 같은 공모사업을 통해 50개 사업장에 총 60억원을 투입, 방지시설 교체와 기술진단 등을 시행했다.올해도 국·도비 14억 원을 포함한 총 20억 원의 사업비를 들여 산업단지 내 소규모 대기배출시설 설치 사업장을 대상으로 방지시설 교체, 전문가 현장 기술진단 및 사후관리 등을 지원한다.이민근 안산시장은 “단순한 규제와 단속을 넘어, 기업이 스스로 환경개선에 참여할 수 있는 여건을 만드는 것이 중요하다”며 “이번 지원사업을 통해 사업장의 부담을 줄이고, 환경시설의 관리 역량과 효율성을 강화해 시민이 체감할 수 있는 쾌적한 대기환경을 조성하겠다”고 말했다.안승순 기자