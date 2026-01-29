진주시 이동노동자 쉼터 초전동 이전…접근성·이용 편의성 향상

상대동 쉼터 이전해 물빛공원 인근서 운영

올 상반기 평거동에도 1곳 추가 계획

이미지 확대 진주시 이전 노동자 쉼터 모습. 2026.1.29. 진주시 제공

경남 진주시는 이동 노동자 휴식권 보장과 근무 여건을 개선하고자 운영 중인 ‘이동노동자 쉼터’를 확대 운영한다고 29일 밝혔다.시는 기존 상대동에서 운영하던 쉼터를 접근성이 좋은 초전동 물빛공원 맞은편으로 이전해 이달 20일부터 운영하고 있다.초전동 쉼터는 상가와 아파트 밀집 지역에 있다. 이동 노동자 접근성과 이용 편의성 향상이 기대된다.이전은 2023년 3월부터 상대동에서 컨테이너 형태로 운영되던 쉼터 가설건축물 존치 기간이 지난해 12월 말 만료되면서 추진됐다.시는 이용자 접근성 개선과 쉼터 이용 활성화를 고려하고 그동안 제기된 민원·이용자 요구까지 종합적으로 검토해 현 위치로 쉼터 이전을 결정했다. 이후 이전 안내 현수막을 설치해 새 쉼터 위치와 이용 안내 사항을 알렸다.쉼터는 연중 운영한다. 이용 시간은 오후 1시부터 다음 날 오전 6시까지이다. 폭염과 한파 등 외부 여건에 따라 운영 시간은 조정될 수 있다.쉼터 이용을 희망하는 이동 노동자는 신청서와 관련 증빙서류를 제출한 후 지문 등록을 하면 이용 시간 내에 자율적으로 쉼터에 드나들 수 있다.시는 이동 노동자 이용 편의성을 높이고자 올 상반기 중 서부권인 평거동 지역에 쉼터 1곳을 추가로 조성할 계획이다.진주시 관계자는 “사무실 없이 현장을 오가며 일하는 이동 노동자가 부담 없이 이용할 수 있는 휴식 공간을 지속적으로 확충해 나가고 있다”라며 “앞으로도 현장의 의견을 반영해 쉼터 운영 내실화를 도모하겠다”라고 말했다.쉼터 이용과 관련한 자세한 사항은 진주시 기업통상과(전화 055-749-8133)로 문의하면 된다.진주 이창언 기자