수원특례시, 제14기 수원시 SNS 서포터즈 25명 위촉

안승순 기자
수정 2026-01-29 11:37
입력 2026-01-29 11:37
이재준 수원시장(앞줄 가운데)과 제14기 수원시 SNS 서포터즈가 위촉식 후 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)
이재준 수원시장(앞줄 가운데)과 제14기 수원시 SNS 서포터즈가 위촉식 후 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)


수원특례시가 28일 제14기 수원시 SNS 서포터즈 25명을 위촉했다.

서포터즈는 수원 곳곳의 아름다운 장소, 시 정책, 문화·관광 프로그램 등을 취재·체험한 후 글과 사진, 영상 등 콘텐츠를 만들어 수원의 숨은 매력을 발굴하고 확산하는 역할을 한다. 활동 기간은 올해 12월 31일까지다.

이들이 제작한 콘텐츠는 수원시 블로그와 페이스북, 인스타그램 등 소셜네트워크서비스(SNS)에 소개한다.

수원시 SNS 서포터즈는 2013년부터 활동을 시작했다. 올해 25명 모집에 235명이 지원해 9.4대 1의 경쟁률을 기록했다.



이재준 수원시장은 “2026~2027년을 ‘수원 방문의 해’로 선포하는데, 많은 관광객이 수원을 찾을 수 있도록 서포터즈가 수원을 널리 알리는 역할을 해주길 바란다”며 “여러분이 보람과 즐거움을 느끼며 활동할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
