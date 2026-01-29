군포시 ‘어린이·사회복지급식관리지원센터’ 통합 운영

이미지 확대 군포시청사 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 군포시는 다음 달 1일부터 기존 어린이급식관리지원센터의 지원 범위를 확대해 ‘군포시 어린이·사회복지급식관리지원센터’로 통합 운영한다고 29일 밝혔다.연성대학교 산학협력단이 위탁 운영 중인 센터는 그동안 영양사 고용 의무가 없는 100명 미만의 어린이집, 유치원, 아동복지시설 등 174개소 급식소를 대상으로 위생·안전·영양 관리를 지원해 왔다.시는 2026년 2월부터 50명 미만의 노인·장애인 시설 등 영양사가 없는 비영리 사회복지시설 급식소까지 지원 대상을 확대했다.센터에 등록한 급식시설은 ▲순회 방문 지도 ▲시설별 맞춤형 식단 제공 ▲대상자별 위생 및 영양 교육 등 다양한 지원 사업을 제공받을 수 있다.하은호 군포시장은 “이번 통합 운영을 통해 어린이부터 노인, 장애인에 이르기까지 안전하고 균형 잡힌 급식이 제공될 수 있는 기반을 마련하고 지역사회 급식 관리의 전문성을 강화할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.안승순 기자