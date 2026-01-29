수소·방위산업 선도 범한그룹, 이웃돕기 성금 1억원 기탁

이미지 확대 정영식(가운데) 범한그룹 회장이 27일 KBS창원방송총국장실에서 경남사회복지공동모금회에 1억원을 기탁하고 있다. 2026.1.29. 경남사회복지공동모금회 제공

경남사회복지공동모금회는 지난 27일 범한그룹 정영식 회장이 이웃돕기 성금 1억원을 기탁했다고 29일 밝혔다.KBS창원방송총국장실에서 열린 전달식에는 정 회장과 강기철 경남사회복지공동모금회 회장, 최창영 KBS창원방송총국장 등이 참석했다.범한그룹은 경남 창원에 주 사업장을 둔 향토기업이다. 수소 연료전지와 방위산업 등 10개 계열사를 운영하고 있다. 그룹은 미래 에너지 산업과 국가 핵심 산업을 선도하는 동시에 지역사회와의 상생을 중요한 가치로 삼고 있다.범한그룹은 지역 내 재난·재해 발생 때마다 성금을 지원하고 취약계층·이웃 돕기 등 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오며 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다.정영식 범한그룹 회장은 “범한그룹은 지역사회와 함께 성장해 온 기업”이라며 “어려울 때일수록 나눔의 역할이 더욱 중요하다고 생각한다”고 말했다.이어 “이번 성금이 도움이 필요한 이웃들에게 작은 희망이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역과 함께하는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.강기철 경남사회복지공동모금회장은 “어려운 경제 여건 속에서도 꾸준히 나눔을 실천해 주시는 범한그룹과 정영식 회장님께 감사드린다”며 “전달해주신 성금은 도움이 필요한 이웃들에게 소중히 전달하겠다”고 말했다.창원 이창언 기자