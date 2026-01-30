안산시 ‘시 승격 40주년 기념’, 2월 다온 결제 때 최대 15% 혜택

이미지 확대

경기 안산시는 시 승격 40주년을 기념하고 시민들의 설 명절 부담을 덜어주고자 지역화폐 ‘다온’의 인센티브를 확대한다고 30일 밝혔다.시는 오는 2월 1일부터 28일까지 한달간 다온 이용자를 대상으로 기존 인센티브 10%에 더해 결제 시 5%의 캐시백을 추가로 지급해 총 15%의 혜택을 제공한다. 매월 10%의 충전 인센티브에 2월 한달 동안 결제 금액의 5%를 캐시백 형태로 즉시 돌려받는 방식이다.1인 한도인 50만원을 충전한 뒤 소비하면 최대 7만 5000원의 혜택을 받을 수 있다.이민근 안산시장은 “시 승격 40주년을 맞이하는 뜻깊은 해인 만큼, 고물가로 어려움을 겪는 시민들에게 실질적인 도움을 드리고자 관련 정책을 준비했다”며 “지역 내 소비가 활성화되어 소상공인들에게도 큰 힘이 되길 기대한다”고 밝혔다.안승순 기자